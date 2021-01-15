Компания ASUS анонсировала новый настольный компьютер "все в одном". Модель Zen AiO 24 M5401 построена на аппаратной платформе AMD. Утверждается, что моноблок сочетает в себе высокую производительность, функциональность и привлекательный дизайн.

Устройство оснащено дисплеем NanoEdge с диагональю 23,8 дюйма, разрешением Full HD – 1920х1080 точек – и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Эта панель занимает 93 процента площади фронтальной поверхности. Возможна установка экрана с поддержкой сенсорного управления, говорится на официальном сайте компании.

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Что известно

Конструкция включает асимметричную металлическую подставку, смещенную от центра, и защищенные тканью фронтальные динамики с сертификацией Harman Kardon. Моноблок будет доступен в белом и черном вариантах исполнения.



ASUS Zen AiO 24 / Фото ASUS

В корпус вмонтирована видеокарта NVIDIA GeForce MX330 с 2 гигабайтами памяти. Варианты оперативной памяти, доступной для выбора – 4, 8, 16 или 32 гигабайта. Для хранения информации можно выбрать до трех жестких дисков одновременно, включая HDD от 1 до 2 терабайт и SSD на 512 гигабайт.

Максимальная конфигурация предполагает восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700u с тактовой частотой до 4,3 ГГц.

В арсенале новинки – адаптеры Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.0, контроллер Gigabit Ethernet, вебкамера 720p, порты USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, интерфейс HDMI. Работает компьютер на Windows 10.



ASUS Zen AiO 24 / Фото ASUS

Благодаря опциональному видеовходу HDMI, моноблок Zen AiO 24 можно использовать в качестве внешнего дисплея для ноутбука, игровой консоли или телевизионной приставки. Также имеется полный комплект портов ввода/вывода для периферийных устройств, предусмотрен видеовыход HDMI для подключения дополнительного монитора.

В комплект программного обеспечения входит голосовой помощник Alexa от Amazon, хотя его доступность зависит от региона. С его помощью можно, например, включить музыку, ознакомиться с новостями, настроить параметры "умного" дома – достаточно лишь задать вопрос или озвучить соответствующую команду.