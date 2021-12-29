Астрономы зафиксировали сверхмощный взрыв на магнетаре

Во Вселенной можно найти самые разные объекты. Например, компактные нейтронные звезды, плотность которых колоссальна. Среди них выделяются так называемые магнетары.

Магнетар – это невероятно компактный объект, который имеет очень мощное магнитное поле. Мощность излучения таких нейтронных звезд колоссальна. А еще на них периодически происходят вспышки, природа которых до сих пор не совсем ясна. Одну такую взрывоподобную вспышку зафиксировала международная группа астрономов.

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Возможно, именно так выглядела вспышка на магнетаре / Фото ESA

Сверхмощная вспышка магнетара GRB2001415

Магнетар GRB2001415 расположен в 13 миллионах световых лет от Солнца в галактике Скульптор (NGC 253). Взрыв на магнетаре был зафиксирован 15 апреля 2020 года благодаря устройству ASIM, установленному на поверхности Международной космической станции. Эта высокоэнергетическая вспышка – самое отдаленное подобное событие из обнаруженных.

После фиксации события ученые начали активно его изучать. Они обнаружили, что продолжительность взрыва совсем небольшая – всего около 3,5 миллисекунды. Но энергия, высвобожденная во время непродолжительного события, просто колоссальная, ведь родному Солнцу понадобилось бы 100 тысяч лет, чтобы выработать такое количество.

Во время вспышки были обнаружены высокочастотные колебания. Это, по словам ученых, свидетельствует о взаимодействии между так называемыми альвеновскими волнами – типом поперечных волн в плазме, которая находится в магнитном поле и распространяется вдоль магнитных линий – энергия которых поглощается корой магнетара.

Такое открытие позволяет узнать больше о мощных вспышках, которые фиксируются во Вселенной и подробнее изучить природу самих магнетаров. Исследование таких компактных объектов затруднено тем, что их было обнаружено совсем немного – около 30. Поэтому, в условиях отсутствия большого количества "подопытных" объектов, такие события – это нечто новое.