Сверхновые звезды типа Иа также называют "стандартными свечами" и с их помощью уточняют расстояния до далеких галактик. Дело в том, что они всегда имеют примерно одинаковую светимость (в 5 миллиардов раз ярче солнца) через одинаковый процесс возникновения – перетягивание вещества звезды-компаньона белым карликом. Их вспышка длится довольно долго.

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Трехдневное наблюдение за сверхновой SN 2020hvf типа ИА; снизу – схематические кривые блеска / Фото Phys

Быстрая вспышка сверхновой

Хотя мы давно наблюдаем за сверхновыми типа Иа и используем их для измерения расстояний, до сих пор оставляют определенные базовые вопросы. Поэтому астрономы устроили "охоту" за этими объектами, чтобы зафиксировать их почти сразу после вспышки и исследовать. Для этого использовали список из известных систем-кандидатов, которые могли вот-вот вспыхнуть. Так им в поле зрения попала сверхновая Tomo-e202004aaelb (SN 2020hvf), которая оказалась несколько аномальной.

Объект Tomo-e202004aaelb с высокой яркостью был обнаружен 21 апреля 2020 года. Удивительно, но его яркость значительно изменилась в последующие два дня, а затем объект вела себя как "нормальная" сверхновая типа Ia на ранней фазе,

– рассказывают исследователи.

Также ученые отмечают, что некоторые такие сверхновые также на ранней фазе могут нетипично интенсивно излучать в оптическом диапазоне. Но они никогда не видели такого быстрого роста яркости, как у SN 2020HVF.

Астрономы предположили, что все дело в веществе, которое окружает сверхновую Звезду и формирует околозвездный диск, который аналогичен протопланетному диску. Возможно, что во время вспышки энергия разогрела диск до сверхвысоких температур, что заставило его также активно излучать. Мы это увидели в виде общего резкого роста яркости сверхновой Tomo-e202004aaelb. Но есть и другие гипотезы и теории, которые описывают аномально быстрое увеличение яркости сверхновых типа Іа в оптическом диапазоне. Поэтому ученые будут продолжать наблюдение и разрабатывать модели, которые лучше всего смогут описать вспышку.