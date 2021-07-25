Астрономы зафиксировали активность самой большой из известных комет

Новозеландские ученые, участвующие в проектах LOOK обсерватории Las Cumbres, обнаружили, что у огромной кометы C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна появилась запятая – облако пыли и газа, окружающее ядро кометы. Открытие заслуживает внимания сразу по нескольким причинам, одна из которых – рекордное расстояние до объекта наблюдения.

Сейчас эта глыба льда и пыли находится на расстоянии в более чем 19 астрономических единиц. Это вдвое дальше орбиты Сатурна.

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Что известно

Цель проекта LOOK (LCO Outbursting Objects Key) – наблюдение за объектами, которые проявляют внезапную активность, то есть кометами, астероидами и дальними астрономическими явлениями. На этот раз среди четких звезд ученые увидели мутное бледное пятно вместо яркой точки, которое быстро движется относительно фона.

Это, во-первых, подтверждало статус объекта, а во-вторых, было рекордным по дальности наблюдения такого события. До выявления комы у C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна ее только вероятно считали кометой. Тело могло быть как очень большим и ярким астероидом, так и карликовой планетой.

Особый интерес представляет сам факт заметной активности кометы на столь большом расстоянии от Солнца. Появление комы у объекта из облака Оорта уже в почти трех миллиардах километров от звезды говорит о наличии большого количества летучих веществ.

Это небесное тело привлекает внимание сразу по нескольким причинам. Скорее всего, комета больше, чем любая из ранее обнаруженных: ее поперечный размер оценивают в сто километров. Она больше предыдущего рекордсмена – кометы Хейла-Боппа – втрое. Кроме того, C/2014 UN271 обнаружена на наибольшем расстоянии от Солнца.