Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщила о том, что исследователям удалось впервые осуществить прямые измерения ветров в средней атмосфере Юпитера.

Газовый гигант известен своими многочисленными штормами. Именно на Юпитере существует Большое красное пятно – самый масштабный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Его размеры достигают 40-50 тысяч километров в длину и 13-16 тысяч километров в ширину.

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Исследование атмосферных штормов на Юпитере

ESO отмечает, что красно-белые полосы ученые традиционно используют для отслеживания ветров в нижней атмосфере Юпитера. Вблизи полюсов наблюдаются яркие полярные сияния, которые ассоциируются с сильными ветрами в верхней атмосфере. Но до сих пор не удавалось непосредственно изучить структуру ветра между этими двумя слоями атмосферы – в стратосфере.

Измерить скорость ветра в стратосфере Юпитера методом отслеживания облаков невозможно из-за отсутствия облаков в этой части атмосферы. Однако астрономы нашли альтернативный способ для таких измерений. В 1994 газовая планета-гигант довольно эффектно столкнулась с кометой Шумейкера-Леви 9. В результате этого столкновения в стратосфере Юпитера появились новые молекулы, которые с тех пор в ней остаются и переносятся ветрами,

– пишет ESO.

На этот раз ученые как раз и отследили движение таких молекул (цианида водорода) для непосредственного измерения стратосферных потоков. Наблюдение выполнялись с помощью Атакамской Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA).

Оказалось, что в стратосфере вблизи полюсов Юпитера существуют ветры со скоростями примерно в 1450 км/ч. Это вдвое выше максимальных скоростей штормовых ветров в Большом красном пятне.

"Наши измерения показывают, что эти струи могут вести себя как гигантский водоворот диаметром до четырех диаметров Земли и примерно 900 километров в высоту", – добавили ученые.