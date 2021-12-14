Согласно имеющимся данным, ученым удалось зафиксировать вспышку сверхновой AT2018cow в 2018 году с помощью орбитального рентгеновского телескопа NuSTAR. Возгорание произошло в галактике CGCG 137-068, что находится в созвездии Геркулеса на расстоянии примерно 200 миллионов световых лет от нашей планеты.

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Сам вспышка длилась около трех дней, а его пиковая яркость была выше, чем у типичных сверхновых первого или второго типа. Открытие сверхновой AT2018cow вызвало большой интерес у астрономов, поскольку телескоп обнаружил этот объект незадолго до того, как звезда перестала существовать. Благодаря этому ученые смогли детально исследовать первые стадии мощнейших вспышек сверхновых во Вселенной.

Мы впервые стали свидетелями рождения компактного объекта после вспышки сверхновой. Обнаружение этого объекта открыло дорогу для поисков новорожденных нейтронных звезд и черных дыр,

– отметили авторы исследования из Массачусетского технологического института.

Что увидели после взрыва сверхновой

После угасания вспышки сверхновой ученые продолжили наблюдение. Обычно на месте звезды возникает планетарная туманность, является облаком раскаленного газа, которая производит много света и электромагнитных волн в течение сотен лет. Однако на этот раз на месте звезды образовалась компактная структура, излучала пучки рентгеновского излучения каждые 4,4 миллисекунды. В результате наблюдений было установлено, что диаметр этой структуры составляет около 1 тысячи километров.

Структура на месте взрыва сверхновой / Фото Nature Astronomy

Из-за таких небольших размеров ученые не могут точно сказать, был этот объект черной дырой или пульсаром. Оба типа объектов могут образовываться в результате гравитационного коллапса звезды по размерам AT2018cow.

Ученые считают, что дальнейшие наблюдения за галактикой помогут прояснить вопрос того, что именно за объект образовался в результате взрыва сверхновой.