Теоретически, у большинства планет во Вселенной плоскость орбит должна соответствовать первоочередному газопылевому протопланетному диску, из которого эти планеты и образовались. Но возможны сценарии своеобразной рассинхронизации орбитальных параметров. Если просто, гравитационное возмущение других планет или звезд может искривить орбиту планет. Вероятно, именно это мы и наблюдаем в звездной системе HD 3167, где экзопланета HD 3167c имеет перпендикулярную (практически полярную) орбиту.

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Взаимные орбиты HD 3167c и HD 3167b / Фото Astronomy & Astrophysics

Как образовалась перпендикулярная орбита

HD 3167 – это звездная система на расстоянии около 154 световых лет от Солнца. Вокруг материнской звезды вращаются минимум три планеты:

HD 3167b – суперземля с массой около 5 масс Земли. Делает один оборот вокруг звезды за один земной день.

HD 3167d – "горячий Нептун" с массой около 6,9 масс Земли. Один оборот вокруг звезды делает за 8,5 земных дней.

HD 3167c – тоже нептуноподобная планета, которая имеет практически полярную орбиту, перпендикулярную орбите HD 3167b. Масса составляет около 9,8 масс Земли, а один оборот вокруг Зари HD 3167C совершает за 29,8 земных дней.

Обнаружены экзопланеты транзитным методом. Во время очередных наблюдений астрономы заметили аномальную орбиту HD 3167c. Более того, орбита HD 3167d тоже имеет большое отклонение относительно орбиты планеты HD 3167b, которая вращается в плоскости экватора материнской звезды.

Астрономы предполагают, что причиной больших наклонов орбит двух экзопланет служит четвертая экзопланета, которая пока прямо не обнаружена. Ученые считают, что она должна располагаться за орбитой HD 3167c (наиболее отдаленная от звезды планета среди обнаруженных трех). Неизвестное тело должно тоже иметь определенный наклон орбиты, а не вращаться в пределах плоскости экватора звезды. Также экзопланета должна быть достаточно массивной и располагаться достаточно близко к HD 3167d и HD 3167c, чтобы гравитационно влиять на них несколько больше, чем даже звезда.

Астрономы продолжают наблюдение, чтобы обнаружить неизвестную четвертую экзопланету и доказать свою теорию относительно больших наклонностей орбит двух планет.