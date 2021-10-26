Логично предположить, что в других галактиках экзопланеты тоже существуют в больших количествах. Скажем так, нет причин, чего бы их там не было. Но подтвердить это наблюдениями не так просто, ведь, если не считать галактики-спутники, ближайшая к Млечному Пути галактика расположена на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет.

Читайте на тему Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю

Галактика "Водоворот" (Мессье 51) и ее фотография в рентгеновском диапазоне (справа) / Фото ESA

Экзопланета в галактике "Водоворот"

Поскольку другие галактики расположены в миллионах световых лет от Солнца, выявить экзопланету там довольно непростая задача. Рассмотреть отдельно взятую звезду трудно, что уж говорить о планете.

Однако ученые подошли к проблеме с другой стороны и использовали рентгеновский спектр. В "рентгене" ярко излучают гораздо меньше объектов, чем в видимом свете, поэтому изображение галактики получится уже не столь ярким и контрастным.

Астрономы объединили рентгеновские наблюдения космических обсерваторий XMM-Newton и Chandra. В объективы аппаратов попала галактика М51 "Водоворот", расположенная на расстоянии около 25 миллионов световых лет от Солнца. В ходе исследования удалось выделить двойную рентгеновскую систему M51-ULS-1, состоящую из компактного объекта (черная дыра или нейтронная звезда), который "пожирает" материал звезды-компаньона. Именно этот материал, закручиваясь в аккреционный диск вокруг компактного объекта, разогревается до миллионов градусов Цельсия и продуцирует вспышки в рентгеновском диапазоне.

Интересное на сайте Млечный Путь или Чумацкий Путь: как правильно называется наша галактика

Падение яркости объекта M51-ULS-1: смотреть видео

Рассмотрение возможных вариантов

Во время наблюдения ученые заметили продолжающееся несколько часов временное падение яркости M51-ULS-1. Это означает, что яркий рентгеновский объект закрыл какой-либо другой объект. Фактически ученые воспользовались транзитным методом поиска.

Теперь ученые должны были отвергнуть все другие варианты, чтобы больше убедиться в том, что причиной временного "угасания" M51-ULS-1 была именно экзопланета.

Ученые исследовали данные телескопа Chandra, который наблюдал падение яркости в других рентгеновских объектах.

Также были проверены данные о падении яркости рентгеновских объектов телескопа XMM-Newton.

Ученые произвели многочисленные компьютерные моделирования. Во время них были "обыграны" разные ситуации: изменение яркости самого объекта, покрытие объекта излучения маленькой звездой, звездой-компаньоном, туманностью и планетой.

На основе всего доступного массива информации ученые заключили, что несколькочасовое падение яркости вызвано именно транзитом планеты, которая по размерам близка к Сатурну. Расположение такой планеты должно быть на расстоянии, которое в несколько десятков раз превышает расстояние от Земли к Солнцу. Период обращения, то есть один год на планете, составит около 70 лет.

Пока точно неизвестно, действительно ли астрономы наблюдали за транзитом экзопланеты или все же "угасание" рентгеновского источника вызвано чем-то другим. Долгий период обращения значительно усложняет исследование, ведь повторить его можно только через 70 лет.