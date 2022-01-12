В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*). Вокруг нее вращаются несколько звезд-спутников. Иногда такая звезда может пройти слишком близко к компактному объекту и его мощная гравитация начнет растягивать звезду – этот процесс получил название спагетификация. Приливные силы растянут звезду и черная дыра начнет ее поглощать. Остатки вещества закрутят вокруг компактного объекта, образуя аккреционный диск, излучение которого мы и фиксируем.

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Процесс "спагетификации", когда черная дыра пожирает звезду / Фото Vice

Подробнее об исследовании

В большинстве случаев процесс поглощения черной дырой звезды проявляется в оптическом и рентгеновском диапазонах. Но на этот раз ученых ждала другая добыча – свидетельство разрушения звезды было обнаружено в радиодиапазоне. Для того чтобы понять ценность открытия, следует обратиться к известным данным:

Событие приливного разрушения (TDE) – это и есть процесс разрушения звезды гравитацией черной дыры.

Всего было зафиксировано около 100 TDE.

Лишь одно событие разрушения звезды было обнаружено в радиодиапазоне.

То есть ученые обнаружили второго кандидата на редкое событие.

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Пожирание звезды черной дырой

Событие получило название J153350.8+272729 (J1533+2727). Этот радиоисточник расположен в центре галактики в 500 миллионах световых лет от нас. В конце 80-х годов и начале 90-х годов XX века объект сильно излучал, но к 2019 году он стал более тусклым в 400 – 500 раз, если сравнивать с 1986 годом.

Астрономы собирали данные об J153350.8+272729 отовсюду, всматриваясь в обзоры неба и другие наблюдения. Подытожив полученную информацию, ученые решили, что причиной радиовспышки была сверхмассивная черная дыра, уничтожившая звезду. Во время этого процесса образовался аккреционный диск и джет (релятивистская струя), которые излучались в радиодиапазоне. Интересно, что это открытие двойное: также это первое свидетельство существования джетов у черных дыр, образуемых непосредственно процессом разрушения звезды, на таком расстоянии.