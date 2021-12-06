От губительных галактических космических лучей (ГКП) нас защищает, конечно, Солнце. В период максимума солнечной активности эта защита намного эффективнее. Именно поэтому, например, в период максимума безопаснее лететь на Марс, хотя уровень солнечного излучения и растет. Эта защитная оболочка окружает планеты Солнечной системы и называется гелиосферой.

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Вероятно, именно так выглядит гелиосфера.

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На самом деле, мы не знаем, какую форму имеет гелиосфера. Предполагалось, что границы этой оболочки, гелиопауза, расположены на разном расстоянии от Солнца: в направлении движения нашей звезды в пространстве этот край был ближе к светилу, а в противоположном направлении – удаленнее. В пределах гелиосферы доминирует солнечный ветер, а за ее пределами межзвездное вещество. Фактически форма гелиосферы, как считалось, – кометообразная.

Группа ученых использовала данные о защитной оболочке Солнечной системы и построила на основе этого компьютерную симуляцию, чтобы выявить форму гелиосферы. Оказалось, что "кометообразностью" там и не пахнет – края оболочки закручены и со складками.

Такая форма образуется из-за нестабильности самого Солнца, ведь звезда может излучать с разной интенсивностью, могут происходить вспышки, которые тоже сказываются на форме гелиосферы. Кроме того, следует принимать во внимание внешнее воздействие межзвездного вещества.