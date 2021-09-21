Наша Галактика "владеет" несколькими сотнями шаровых звездных скоплений. Palomar 6 или просто Pal 6 – это одно из них. Расположен объект в созвездии Змееносца и ориентирован в пространстве в направлении балджа Млечного Пути, шарообразного утолщения в центре Галактики. Звездное скопление содержит даже планетарные туманности, хотя это редкость для таких объектов. Исследовав его, ученые уточнили некоторые характеристики интересного кластера.

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Подробная фотография Palomar 6 / Фото Phys.org

Что узнали астрономы после исследования

Чтобы уточнить параметры шарового звездного скопления Pal 6, ученые использовали спектры с высоким разрешением, которые были получены благодаря спектрографу FLAMES (Fibre Large Array Multi Element Spectrograph), установленного на Очень большом телескопе (Very Large Telescope, VLT).

Также были использованы высококачественные фотометрические данные из телескопа Hubble.

Оказалось, что средняя металличность звезд в скоплении равняется -1,1. Это означает, что доля металлов в них более чем 10 раз меньше, чем в Солнце. Это свидетельствует о наличии в скоплении звезд II звездного населения.

Что такое "металличность"? Металлы в астрономии – это все химические элементы тяжелее гелия. Поэтому понятие "металличность" характеризует отношение содержания металлов к содержимому водорода определенной звезды в сравнении с аналогичными показателями Солнца.

Удалось уточнить возраст скопления, который составил около 12,4 миллиарда лет.

Уточнили и расстояние. Солнце и Palomar 6 разделяет около 25 тысяч световых лет.