Гигантская комета врезалась в Солнце, попав в объективы камер: впечатляющее видео события

В воскресенье, 7 августа, астрономы заметили врезавшуюся в Солнце огромную комету. Процесс сняла камера Солнечно-гелиосферной обсерватории NASA.

Комета, судя по всему, была огромным куском льда. Она распалась на куски сразу при приближении к звезде.

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Астроном Тони Филлипс отметил для SpaceWeather, что объект с большой вероятностью был фрагментом гигантской кометы, распавшейся многие столетия назад. Целый рой этих фрагментов все еще вращается вокруг Солнца, и каждый день по крайней мере один приближается слишком близко и распадается.

Интенсивное гравитационное тяготение нашего Солнца является вероятной причиной смерти этой кометы. Как и Земля, кометы вращаются вокруг Солнца — но если они подойдут слишком близко к звезде, то гравитационное тяготение может оказаться слишком сильным, чтобы ему противостоять. Это приведет к поглощению.

Как писал Филлипс, это на самом деле происходит постоянно. Эта конкретная комета была немного больше обычного, поэтому и привлекла внимание астрономов.