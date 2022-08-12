Комета, судя по всему, была огромным куском льда. Она распалась на куски сразу при приближении к звезде.
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Астроном Тони Филлипс отметил для SpaceWeather, что объект с большой вероятностью был фрагментом гигантской кометы, распавшейся многие столетия назад. Целый рой этих фрагментов все еще вращается вокруг Солнца, и каждый день по крайней мере один приближается слишком близко и распадается.
Интенсивное гравитационное тяготение нашего Солнца является вероятной причиной смерти этой кометы. Как и Земля, кометы вращаются вокруг Солнца — но если они подойдут слишком близко к звезде, то гравитационное тяготение может оказаться слишком сильным, чтобы ему противостоять. Это приведет к поглощению.
Как писал Филлипс, это на самом деле происходит постоянно. Эта конкретная комета была немного больше обычного, поэтому и привлекла внимание астрономов.