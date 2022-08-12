Комета, судя по всему, была огромным куском льда. Она распалась на куски сразу при приближении к звезде.

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Астроном Тони Филлипс отметил для SpaceWeather, что объект с большой вероятностью был фрагментом гигантской кометы, распавшейся многие столетия назад. Целый рой этих фрагментов все еще вращается вокруг Солнца, и каждый день по крайней мере один приближается слишком близко и распадается.

Интенсивное гравитационное тяготение нашего Солнца является вероятной причиной смерти этой кометы. Как и Земля, кометы вращаются вокруг Солнца — но если они подойдут слишком близко к звезде, то гравитационное тяготение может оказаться слишком сильным, чтобы ему противостоять. Это приведет к поглощению.

Как писал Филлипс, это на самом деле происходит постоянно. Эта конкретная комета была немного больше обычного, поэтому и привлекла внимание астрономов.

Кстати, недавно рядом с Землей пролетела другая гигантская комета, попав в прямой эфир. Объект C/2017 K2 называют одной из самых отдаленных из когда-либо обнаруженных активных комет и он максимально приблизился к нашей планете в ночь с 14 на 15 июля 2022 года, пройдя в 270 миллионов километров от Земли (за орбитой Марса). За событием наблюдали посредством прямой трансляции благодаря проекту Virtual Telescope Project.