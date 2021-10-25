Астрономы сфотографировали одну из самых молодых обнаруженных планет в истории

Ученым удалось зафиксировать на фото планету, которая сформировалась не более пяти миллионов лет назад. Это очень молодой возраст для планеты, поскольку на данном этапе формирования она остается чрезвычайно горячей.

Интересно, что сейчас это одна из самых молодых планет выявленных за всю историю наблюдений за подобными космическими объектами. Небесное тело назвали 2M0437b, оно в три-пять раз массивнее, чем самая большая планета Солнечной системы – Юпитер.

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Открытие молодой планеты

Планету, вращающуюся вокруг молодой родительской звезды 2M0437, еще три года назад заметили в Облаке Тельца, которое известно как "звездная колыбель", где расположены сотни новых звезд – благодаря телескопу "Субару" японской Национальной астрономической обсерватории. С тех пор ее продолжали детально изучать с помощью других аппаратов в обсерватории Мауна-Кеа, расположенной на горе одноименного вулкана на Гавайях.



Планета 2M0437 / Телескоп "Субару"

Случайное открытие пополнило элитный список планет, за которым мы можем наблюдать непосредственно с помощью наших телескопов,

– добавил Эрик Гайдос, профессор кафедры наук о Земле Гавайского университета в Маноа и ведущий автор исследования.

По словам ученых, 2M0437b сформировалась примерно два-пять миллионов лет назад (возраст нашей Земли – около 4,5 миллиарда лет) и все еще остается чрезвычайно горячей, около 1400-1500 кельвинов – словно "лава, которую выбрасывает вулкан Килауэа". Планета имеет очень вытянутую орбиту и располагается на расстоянии в 100 раз больше от своей звезды, чем расстояние Земли от Солнца.

Почему открытие планеты 2M0437b важное

Дело в том, что такие молодые планеты открывают очень редко и каждая из таких находок особенно ценна, поскольку астрономы получают возможность наблюдать за планетой в течение многих лет и узнавать больше о том, как формируются и "стареют" такие объекты.