Интересно, что сейчас это одна из самых молодых планет выявленных за всю историю наблюдений за подобными космическими объектами. Небесное тело назвали 2M0437b, оно в три-пять раз массивнее, чем самая большая планета Солнечной системы – Юпитер.

Интересно Астрономы опубликовали карту рек на другом космическом теле

Открытие молодой планеты

Планету, вращающуюся вокруг молодой родительской звезды 2M0437, еще три года назад заметили в Облаке Тельца, которое известно как "звездная колыбель", где расположены сотни новых звезд – благодаря телескопу "Субару" японской Национальной астрономической обсерватории. С тех пор ее продолжали детально изучать с помощью других аппаратов в обсерватории Мауна-Кеа, расположенной на горе одноименного вулкана на Гавайях.



Планета 2M0437 / Телескоп "Субару"

Случайное открытие пополнило элитный список планет, за которым мы можем наблюдать непосредственно с помощью наших телескопов,

– добавил Эрик Гайдос, профессор кафедры наук о Земле Гавайского университета в Маноа и ведущий автор исследования.

По словам ученых, 2M0437b сформировалась примерно два-пять миллионов лет назад (возраст нашей Земли – около 4,5 миллиарда лет) и все еще остается чрезвычайно горячей, около 1400-1500 кельвинов – словно "лава, которую выбрасывает вулкан Килауэа". Планета имеет очень вытянутую орбиту и располагается на расстоянии в 100 раз больше от своей звезды, чем расстояние Земли от Солнца.

Почему открытие планеты 2M0437b важное

Дело в том, что такие молодые планеты открывают очень редко и каждая из таких находок особенно ценна, поскольку астрономы получают возможность наблюдать за планетой в течение многих лет и узнавать больше о том, как формируются и "стареют" такие объекты.

Кстати, недавно ученые обнаружили планету, которая потеряла свою атмосферу из-за катастрофического столкновения. Свидетельство катастрофического удара обнаружили у планеты, вращающейся вокруг звезды HD 172555 еще в 2009 году.