Аппарат, который планируется запустить в космос в октябре этого года, согласно расчетам, сможет фиксировать признаки жизни, такие как аммиак, в атмосферах экзопланет.

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Возможности телескопа "Джеймс Уэбб"

Накануне запуска космического телескопа астрофизики решили провести расчеты того, как быстро он сможет найти сигналы внеземной жизни на других планетах или дать понять, что небесное тело с большой вероятностью не имеет никаких признаков жизни. Предварительными результатами таких расчетов поделилась Каприс Филлипс, аспирантка Университета штата Огайо.

В ходе работы авторы смоделировали, как приборы телескопа "Джеймс Уэбб" будут реагировать на различные облака и атмосферные условия планет, а затем составили список мест, где телескоп должен искать жизнь. Согласно выводам исследовательской группы, в которую входит Филлпис, аппарат действительно сможет обнаружить аммиак в атмосфере в составе шести газовых карликовых планет всего за несколько собственных орбитальных витков. Однако более реалистичные прогнозы говорят в пользу того, что телескоп сможет найти жизнь в космосе в течение 5 – 10 ближайших лет.



Телескоп "Джеймс Уэбб" / Фото NASA

Поиск жизни во Вселенной

Карликовые газовые планеты, такие как суперземли или мини-нептуны, по мнению ученых являются перспективными небесными телами, которые с высокой вероятностью могут содержать признаки жизни. Однако подобных планет не существует в нашей Солнечной системе, поэтому проверить наличие аммиака и других биомаркеров в их атмосферах сегодня является довольно сложной задачей. Мощности и чувствительности космического телескопа "Джеймс Уэбб" хватит для того, чтобы решить эту проблему.