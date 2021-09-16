В 1181 году китайские и японские астрономы наблюдали на небе сверхновую звезду, которая позже получила название SN 1181. Она стала одной из восьми сверхновых в нашей Галактике, которые можно было наблюдать невооруженным глазом. Ученые долгое время искали то, что от нее осталось: туманность или какой-то компактный объект (белый карлик, пульсар, черную дыру). Вероятно, развязка этой загадки найдена спустя более 800 лет после взрыва.

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Изображение гипотетического остатка сверхновой SN 1181 в разных диапазонах / Фото The Astrophysical Journal Letters

Найденный пульсар

Пульсар J0205 + 6449 имеет скорость вращения около 15 оборотов в секунду. Ученые некоторое время считали этот объект гипотетическим остатком после взрыва сверхновой SN 1181.

Но у астрономов были сомнения относительно кандидатуры этого пульсара. Ученые обращали внимание на слишком высокую скорость вращения, чего не должно было быть. Более поздние исследования показали, что J0205 + 6449 имеет больший возраст, чем сверхновая 1181 года.

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Новый кандидат

Международная группа астрономов, куда входят ученые из Гонконга, Великобритании, Испании, Венгрии и Франции, вероятно, нашла настоящий объект, который остался после взрыва сверхновой.

Туманность Pa 30 имеет экстремально высокую скорость расширения – около 1100 километров в секунду. В ее центре расположена так называемая Звезда Паркера.

Местоположение и ориентировочный возраст туманности и звезды совпадают со сверхновой SN 1181.

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Почему после взрыва сверхновой осталась звезда?

Как правило, после взрыва сверхновой образуется белый карлик, пульсар или черная дыра. Но при определенных обстоятельствах взрыв может оставить после себя звезду.

Такие взрывы называются сверхновыми типа Iax. Они могут возникать после слияния двух белых карликов, что приводит к взрыву сверхновых звезд, которые будут относительно тусклыми и медленно угасающими. Все это совпадает с описаниями SN 1181, которые оставили древние астрономы, наблюдая за событием в течение 185 дней.

В результате редких взрывов Iax образуются так называемые "звезды-зомби", пережившие свою смерть. Именно такой звездой-зомби является звезда Паркера.