Астрономы получили рекордно четкое изображение плазменных струй вблизи черной дыры

Фото джета, выходящего из окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре соседней галактики, показало, что он имеет форму пустого конуса.

В 2019 астрономы показали первый снимок черной дыры, полученный с помощью телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope) – глобальной сети радиотелескопов, объединенных в единый инструмент, интерферометр с огромным разрешением.

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Тогда фото позволило увидеть окрестности сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, расположенной почти в 55 миллионах световых лет. Впоследствии ученые получили и другие, более детальные изображения.

Новое фото джетов вблизи черной дыры

Участники коллаборации ТГС представили новый снимок: черную дыру в центре галактики Центавр А и релятивистский джет, покидающий окрестности объекта. Такие струи плазмы выбрасываются аккреционным диском черной дыры на околосветовых скоростях и играют большую роль в эволюции всей галактики, поэтому привлекают особое внимание ученых.

Центавр А – одна из самых ярких и близких к нам галактик, расположена она в 12 миллионах световых лет и выделяется очень активной сверхмассивной черной дырой в центре. Она выбрасывает джеты, доходящие почти до периферии самой галактики.

Именно джеты Центавры А и рассмотрели в ТГС, получив снимок с разрешением, который в 16 раз превышает предыдущие наблюдения, проведенные с помощью телескопов сети TANAMI.

Фото джета



Старое и новое изображение джетов в окрестностях черной дыры / Фото Janssen et al

На картинке видно, что джет напоминает конус, расширяющийся от источника и светящийся лишь по краям. Пока авторы не могут объяснить столь необычную форму. Вероятно, конус действительно пуст в глубине, но возможно, что расположенная там плазма не излучает из-за быстрого вращения джета.

Зато на новом снимке можно проследить и самые дальние области струи, внешнюю границу, на которую, как считается, приходится ударное ускорение космических частиц до сверхвысоких энергий.

Авторы отмечают, что новый снимок стал важным шагом к главной цели работы ТГС – наблюдения сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.