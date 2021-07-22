В 2019 астрономы показали первый снимок черной дыры, полученный с помощью телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope) – глобальной сети радиотелескопов, объединенных в единый инструмент, интерферометр с огромным разрешением.
Интересно "Горы" на поверхности нейтронных звезд оказались ниже, чем считалось ранее
Тогда фото позволило увидеть окрестности сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, расположенной почти в 55 миллионах световых лет. Впоследствии ученые получили и другие, более детальные изображения.
Новое фото джетов вблизи черной дыры
Участники коллаборации ТГС представили новый снимок: черную дыру в центре галактики Центавр А и релятивистский джет, покидающий окрестности объекта. Такие струи плазмы выбрасываются аккреционным диском черной дыры на околосветовых скоростях и играют большую роль в эволюции всей галактики, поэтому привлекают особое внимание ученых.
Именно джеты Центавры А и рассмотрели в ТГС, получив снимок с разрешением, который в 16 раз превышает предыдущие наблюдения, проведенные с помощью телескопов сети TANAMI.
Фото джета
Старое и новое изображение джетов в окрестностях черной дыры / Фото Janssen et al
На картинке видно, что джет напоминает конус, расширяющийся от источника и светящийся лишь по краям. Пока авторы не могут объяснить столь необычную форму. Вероятно, конус действительно пуст в глубине, но возможно, что расположенная там плазма не излучает из-за быстрого вращения джета.
Зато на новом снимке можно проследить и самые дальние области струи, внешнюю границу, на которую, как считается, приходится ударное ускорение космических частиц до сверхвысоких энергий.