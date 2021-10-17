Астрономы получили фотографии высокого качества нескольких десятков астероидов

В космическом пространстве по своим орбитам движутся множество объектов. Иногда они двигаются одинокими, а иногда – собираются в группы. Одна из таких групп, Главный пояс астероидов, расположилась в узком регионе между орбитами Марса и Юпитера. Суммарная масса космических тел в Поясе равняется 3% – 4% массы Луны. Но там все равно есть достаточно большие тела, чтобы их сфотографировать.

До сих пор в высоком качестве были сфотографированы всего несколько объектов Главного пояса: карликовая планета Церера, астероиды Веста, Гаспра, Ида, Матильда, Лютеция и Штейнс. Круг большинства из этих космических тел автоматические зонды только пролетели, и только Цереру и Весту целенаправленно исследовала АМС Dawn. Но в поясе существует еще около 200 тел с диаметром более 100 километров. А меньших астероидов может насчитываться до 1,7 миллиарда. Астрономы использовали очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT), чтобы получить изображение 42 тел Главного пояса в более высоком качестве, чем это было до этого.

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Размер и расположение 42 астероидов / Фото Sci-News

Фотографии астероидов Главного пояса в высоком качестве

Чтобы сделать фотографии 42 астероидов в высоком качестве, астрономы использовали устройство Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE), установленного на VLT. Прибор оснащен адаптивной оптикой и коронографической установкой, что позволяет фотографировать экзопланеты. Ученые использовали SPHERE, чтобы получить изображения небольших космических тел в Солнечной системе с высоким угловым разрешением.

"Под прицел" VLT попали четыре самые крупные тела Пояса: карликовая планета Церера, астероиды Веста, Паллада и Гигея. Эти объекты имеют суммарную массу, которая составляет 62% от общей массы Главного пояса астероидов. А 39% суммарной массы четырех тел приходится на Цереру как на самое массивное тело Пояса.

Церера, Веста, Паллада и Гигея / Фото Astronomy & Astrophysics

Такие высокоточные исследования позволяют лучше понять топографию объектов. Также ученые обнаружили, что плотность объектов сильно отличается. Например, астероиды Ламберта и Сильвия имеют плотность, как у угля – около 1,3 грамма на кубический сантиметр. А вот у Психеи и Каллиопы этот показатель выше, чем у алмаза – 3,9 и 4,4 грамма на кубический сантиметр соответственно.

Такое большое разнообразие плотности объектов намекает ученым на то, что они возникли в разных регионах Солнечной системы и при разных условиях. Ученые считают, что тела с меньшей плотностью возникли за орбитой Нептуна, а затем перекочевали к Поясу.

Также Ученые, получив результаты наблюдений, смогли поделить тела на две группы: сферические и вытянутые. Вероятно, на уровень "удлиненности" влияет скорость вращения вокруг оси и масса объекта. Из 42 астероидов "самую экзотическую" форму имеет астероид Клеопатра, который похож на гантелю или кость. Также удлиненную форму имеет астероид Авсония. Все остальные тела преимущественно имеют форму эллипсоида.