Астрономы получили фотографии высокого качества нескольких десятков астероидов

17 октября 2021 , 10:02
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Источник:

Astronomy & Astrophysics

В космическом пространстве по своим орбитам движутся множество объектов. Иногда они двигаются одинокими, а иногда – собираются в группы. Одна из таких групп, Главный пояс астероидов, расположилась в узком регионе между орбитами Марса и Юпитера. Суммарная масса космических тел в Поясе равняется 3% – 4% массы Луны. Но там все равно есть достаточно большие тела, чтобы их сфотографировать.

До сих пор в высоком качестве были сфотографированы всего несколько объектов Главного пояса: карликовая планета Церера, астероиды Веста, Гаспра, Ида, Матильда, Лютеция и Штейнс. Круг большинства из этих космических тел автоматические зонды только пролетели, и только Цереру и Весту целенаправленно исследовала АМС Dawn. Но в поясе существует еще около 200 тел с диаметром более 100 километров. А меньших астероидов может насчитываться до 1,7 миллиарда. Астрономы использовали очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT), чтобы получить изображение 42 тел Главного пояса в более высоком качестве, чем это было до этого.

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Размер и расположение 42 астероидов / Фото Sci-News

Фотографии астероидов Главного пояса в высоком качестве

Чтобы сделать фотографии 42 астероидов в высоком качестве, астрономы использовали устройство Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE), установленного на VLT. Прибор оснащен адаптивной оптикой и коронографической установкой, что позволяет фотографировать экзопланеты. Ученые использовали SPHERE, чтобы получить изображения небольших космических тел в Солнечной системе с высоким угловым разрешением.

"Под прицел" VLT попали четыре самые крупные тела Пояса: карликовая планета Церера, астероиды Веста, Паллада и Гигея. Эти объекты имеют суммарную массу, которая составляет 62% от общей массы Главного пояса астероидов. А 39% суммарной массы четырех тел приходится на Цереру как на самое массивное тело Пояса.

Церера, Веста, Паллада и Гигея / Фото Astronomy & Astrophysics

Такие высокоточные исследования позволяют лучше понять топографию объектов. Также ученые обнаружили, что плотность объектов сильно отличается. Например, астероиды Ламберта и Сильвия имеют плотность, как у угля – около 1,3 грамма на кубический сантиметр. А вот у Психеи и Каллиопы этот показатель выше, чем у алмаза – 3,9 и 4,4 грамма на кубический сантиметр соответственно.

Такое большое разнообразие плотности объектов намекает ученым на то, что они возникли в разных регионах Солнечной системы и при разных условиях. Ученые считают, что тела с меньшей плотностью возникли за орбитой Нептуна, а затем перекочевали к Поясу.

Также Ученые, получив результаты наблюдений, смогли поделить тела на две группы: сферические и вытянутые. Вероятно, на уровень "удлиненности" влияет скорость вращения вокруг оси и масса объекта. Из 42 астероидов "самую экзотическую" форму имеет астероид Клеопатра, который похож на гантелю или кость. Также удлиненную форму имеет астероид Авсония. Все остальные тела преимущественно имеют форму эллипсоида.

Автор: Вячеслав Журба