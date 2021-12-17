Астрономы показали, как звезды движутся вокруг черной дыры в центре Галактики

В центре большинства галактик расположены сверхмассивные черные дыры. Наша Галактика не исключение, и в ее центре "живет монстр" – сверхмассивная черная дыра Стрелец А*.

Эта сверхмассивная черная дыра, Стрелец А* или Sgr A*, имеет массу около 4,3 миллиона масс Солнца. Своей мощной гравитацией этот монстр закручивает вокруг себя звезды, придавая им огромной скорости. Благодаря очень большому телескопу (Very Large Telescope, VLT) удалось взглянуть на этот процесс.

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Фотографии движения звезд вокруг черной дыры в центре Галактики / Фото ESO

Подробнее о полученных изображениях

Такие изображения движения объектов вокруг невидимой сверхмассивной черной дыры Sgr A* уже не первые, но эти, сделанные интерферометром VLT, самые четкие. Такие исследования позволяют ученым лучше понять поведение объектов, взаимодействующих со сверхмассивными черными дырами и уточнить массу самого компактного объекта. Также исследователи пытаются понять, вращается ли сам Стрелец А*.

Движение объектов вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: смотрите видео

Стрелец А* расположен от нас на расстоянии около 27 тысяч световых лет. Масса черной дыры настолько велика, что это позволяет разгонять звезду S4714 до 8% от скорости света (около 24 тысячи километров в секунду) во время прохода перицентра.

Во время исследований была обнаружена звезда S300, а также удалось наблюдать за S29, которая приблизилась к Sgr A* на 13 миллиардов километров, разогнавшись до 8 740 километров в секунду.