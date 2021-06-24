Астрономы открыли три новые карликовые галактики

В последние годы новое поколение крупномасштабных космических обзоров исследовало широкие области вокруг близких галактик в режиме беспрецедентно низкой поверхностной яркости. Это помогает выявлять карликовые галактики, которые ранее были неизвестны.

Анализируя данные из одного такого обзора под названием Dark Energy Survey (DES), астрономы обнаружили три новые карликовые галактики у объекта NGC 253, который также называют галактика Скульптор. NGC 253 расположена от Солнца на расстоянии около 12 миллионов световых лет и имеет радиус около 86 тысяч световых лет.

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Три "новые" карликовые галактики / Фото Arxiv.org

Что известно о новых карликовых галактиках

Карликовые галактики содержат до нескольких миллиардов звезд. Их трудно обнаружить из-за их низкой светимости, малой массы и небольших размеров. Часто карликовые галактики являются спутниками больших галактик. Учитывая то, что эволюция таких карликов происходит без какого-либо внешнего воздействия, они могут иметь решающее значение для улучшения нашего понимания процессов звездообразования.

NGC 253 – одна из самых близких к нам спиральных галактик, поэтому она может стать отличным местом для поиска новых карликовых галактик с низкой поверхностной яркостью. Поэтому группа ученых и выбрала галактику Скульптор и ее окрестности, чтобы начать поиск новых объектов.

Недавно обнаруженные карликовые галактики:

Donatiello II (Do II) имеет радиус около 323 световых лет.

Donatiello III (Do III) имеет радиус около 495 световых лет.

Donatiello IV (Do IV) имеет радиус около 596 световых лет.

Их абсолютные звездные величины колеблются от -7m до -9m. Суммарная масса трех карликовых галактик равняется массе 800 миллиардов Солнц.

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Что такое абсолютная звездная величина? Это видимая звездная величина, которую имел бы объект, если бы был расположен на расстоянии 32,6 световых лет от Солнца. Чем ярче объект, тем меньше его звездная величина.

Астрономы считают, что карликовые галактики являются спутниками галактики Скульптор. Но это еще нужно будет подтвердить дальнейшими наблюдениями за объектами. Если это подтвердится, то окажется, что NGC 253 имеет 16 спутниковых галактик.