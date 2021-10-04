Астрономы открыли планету с тремя Солнцами

Тем людям, которые смотрели "Звездные Войны" Джорджа Лукаса прекрасно известно, что на пустынной планете Татуин два "Солнца". Эту сцену, например, можно увидеть в "Эпизоде IV: Новая надежда". Но, кажется, что астрономы нашли звездную систему, до которой даже Татуину далеко, ведь там на планете можно будет наблюдать тройной закат.

До сих пор ученые не открывали планеты в тройных звездных системах. Поэтому вполне вероятно, что экзопланета в системе GW Orionis станет первой в своем роде. Объект расположен на расстоянии около 1300 световых лет от Солнца. Звезды в системе вращаются вокруг общего центра масс – барицентра.

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Фотография тройной звездной системы GW Orionis / Фото The New York Times

Подробнее об открытии

Ученые исследовали звездную систему с помощью телескопа ALMA, который расположен в пустыне Атакама, Южная Америка.

Вокруг трех гравитационно связанных звезд существует протопланетный диск из газа и пыли. Астрономы обнаружили, что в этом диске есть разрыв.

Ученые делали разные предположения относительно происхождения разрыва. Например, рассматривалась гипотеза, что этот пробел в протопланетном диске мог возникнуть благодаря совокупному гравитационному воздействию трех звезд.

И дальнейшие исследования по построению качественных глобальных моделей звездной системы GW Orionis показали, что причиной разрыва, вероятно, служит наличие одной или нескольких планет. Экзопланеты должны быть похожи на наш Юпитер.

Хотя пока мы и не можем увидеть гипотетические тела в разрыве протопланетного диска, но расчеты показывают, что они там есть. Это типичная для астрономии ситуация, когда сначала появляются расчеты и теоретические модели, а затем мы получаем уже визуальное подтверждение.

Телескоп ALMA будет проводить дальнейшие наблюдения за GW Orionis, что позволит визуально изобразить экзопланету, если она там есть. Поэтому вполне возможно, что ученые не будут долго ждать подтверждения своей теории.