Взрыв микроновой происходит на поверхности белых карликов, которые активно поглощают материал из своего большего компаньона. Накопление материала на белом карлике приводит к небольшому термоядерному взрыву: микроновой. Научная статья об этом вышла в Nature.

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Детали открытия

По словам астрономов, эти взрывы сжигают от десятков до сотен квинтиллионов килограммов звездного материала за несколько часов.

Это примерно несколько миллиардов крупных пирамид Гизы или около одной тысячной массы Луны.

Мы впервые обнаружили то, что мы назвали микроновой. Это явление бросает вызов нашему пониманию того, как происходят термоядерные взрывы в звездах,

— говорит астрофизик Симона Скаринги из Даремского университета в Великобритании.

Белый карлик – это то, что осталось от звезды после того, как она потратила свое топливо, сбросила внешние слои и взорвалась. Эти остатки ядра очень плотные. Белые карлики имеют массу, что в 1,4 раза превышает массу Солнца, упакованную в сравнительно небольшой шар размером с Землю. Часто белые карлики имеют звезду-компаньона, с которой вращаются друг вокруг друга.

В редких случаях звезды располагаются достаточно близко друг к другу, чтобы белый карлик высасывал водород из компаньона.

Этот водород скапливается на поверхности белого карлика, где нагревается.

Периодически масса становится настолько большой, что давлений и температур на дне слоя достаточно, чтобы вызвать термоядерный взрыв, который с огромной силой выбрасывает излишки материала в космос.

А потом все начинается заново. Так формируются звезды, которые называют рекуррентными новыми (recurrent nova).

Микроновые – это уменьшенная версия такого процесса. Пока найдено всего три таких объекта. Чтобы создать микроновую, белый карлик должен обладать очень сильным магнитным полем. Магнитное поле направляет материал, который он скачал со звезды-компаньона, к полюсам. Там водород накапливается, вызывая в конечном итоге вспышку.

Впервые мы увидели, что термоядерный взрыв может происходить локально, не охватывая всю звезду,

— говорит астроном Пол Гроот из Университета Радбауд в Нидерландах.

Компьютерная визуализация микроновой звезды: видео

Открытие помогло разгадать загадку, над которой ученые думали десятилетиями: за последние 40 лет в двойной звездной системе TV Columbae, находящейся в 1,5 тысячах световых лет от Земли, наблюдались такие необычные вспышки.

Ученые говорят, что эти события на самом деле могут быть достаточно распространены, но из-за того, что они происходят очень быстро, их трудно поймать.