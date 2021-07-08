Вселенная наполнена планетами-изгоями: новые данные телескопа "Кеплер"

Астрономы продолжают изучать собранные телескопом "Кеплер" данные и находят в них интересные показания. В частности, в полученной телескопом информации обнаружены следы планет-изгоев или планет-бродяг, у которых нет собственной звезды. Такие планеты могут быть обнаружены лишь случайно, но раз они обнаружены даже устаревшим "Кеплером" – значит, во Вселенной их может оказаться множество.

Как астрономы обнаружили новые типы планет

Ученые с помощью нового программного обеспечения заново проанализировали собранные "Кеплером" данные. Тщательно была изучена информация о центре нашей галактики, полученная телескопом еще в 2016 году в течение двухмесячной миссии K2.

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В ходе детального изучения данной области скопления миллионов звезд телескоп фиксировал такие явления, как гравитационное микролинзирование.

Явление гравитационного микролинзирования неизбежно сопровождает наблюдение за небом и проявляется в изменении яркости звезды, когда между звездой и точкой наблюдения (телескопом) пролетает какой-то массивный объект – комета, планета или звезда. Чем крупнее объект, тем дольше длится эффект микролинзирования.

Планета исказит свет фоновой звезды на часы, а другая звезда – на несколько дней. В данных "Кеплера" обнаружено множество импульсов микролинзирования, но четыре из них особенные.

По продолжительности четырех кратковременных импульсов астрономы сделали вывод об обнаружении объектов размером с нашу Землю.

Более того, короткие импульсы не сопровождались длительными, а это значит, что объект движется по Вселенной без сопровождения звезды.

Поэтому такие объекты вполне могут считаться планетами-изгоями.

Они могут формироваться в системе родной звезды из протопланетного диска, но позже планеты-гиганты в их родных системах способны выбросить их в межзвездное пространство.

Почему это открытие важно

Открытие сразу нескольких планет-бродяг раскрывает перед астрономами новую сферу исследований. Эти исследования будут расширены в следующем году благодаря запуску европейского спутника Euclid, инструменты которого заточены на обнаружение слабых эффектов гравитационного микролинзирования. Поэтому нас ждет множество интересных открытий.