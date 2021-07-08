Как астрономы обнаружили новые типы планет
Ученые с помощью нового программного обеспечения заново проанализировали собранные "Кеплером" данные. Тщательно была изучена информация о центре нашей галактики, полученная телескопом еще в 2016 году в течение двухмесячной миссии K2.
Интересно Телескоп имени Джеймса Уэбба хотят переименовать по требованию ЛГБТ-активистов
В ходе детального изучения данной области скопления миллионов звезд телескоп фиксировал такие явления, как гравитационное микролинзирование.
Планета исказит свет фоновой звезды на часы, а другая звезда – на несколько дней. В данных "Кеплера" обнаружено множество импульсов микролинзирования, но четыре из них особенные.
- По продолжительности четырех кратковременных импульсов астрономы сделали вывод об обнаружении объектов размером с нашу Землю.
- Более того, короткие импульсы не сопровождались длительными, а это значит, что объект движется по Вселенной без сопровождения звезды.
- Поэтому такие объекты вполне могут считаться планетами-изгоями.
Они могут формироваться в системе родной звезды из протопланетного диска, но позже планеты-гиганты в их родных системах способны выбросить их в межзвездное пространство.
Почему это открытие важно
Открытие сразу нескольких планет-бродяг раскрывает перед астрономами новую сферу исследований. Эти исследования будут расширены в следующем году благодаря запуску европейского спутника Euclid, инструменты которого заточены на обнаружение слабых эффектов гравитационного микролинзирования. Поэтому нас ждет множество интересных открытий.