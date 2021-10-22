Астрономы опубликовали карту рек на другом космическом теле

Одним из главных условий существования жидкости на поверхности космического тела является достаточное атмосферное давление. Например, на Марсе жидкая вода не может существовать, ведь она сразу испарится. На поверхности Венеры давление достаточное, а вот температура не способствует появлению жидкой воды. На Титане, спутнике Сатурна, тоже есть плотная атмосфера, но температура очень низкая.

На одном из крупнейших спутников Солнечной системы комбинация атмосферного давления и температуры не позволяет существовать жидкой воде – она ​​там просто замерзнет. Но метану или этану там как раз комфортно. Поэтому на Титане в реках, озерах и морях вместо воды плещется метан и этан. В будущем NASA планирует отправить на спутник автоматический посадочный аппарат Dragonfly, который будет исследовать космическое тело и вести поиски жизни. Но перед стартом космического зонда нужно составить подробную карту поверхности.

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Изображение поверхности Титана / Фото The Planetary Science Journal

Ручьи, реки, озера и моря на Титане

Поскольку поверхность Титана закрыта от визуальных наблюдений очень плотной атмосферой, зонд NASA Cassini использовал радар для построения изображений поверхности. Также на поверхность дальнего спутника села посадочная станция Huygens, которая смогла передать фотографии непосредственно с поверхности.

Чтобы построить карту поверхности Титана вместе с ручьями, речками, озерами и морями, ученые использовали радиолокационные изображения поверхности Земли. Однако они предварительно ухудшили их качество, чтобы эти изображения выглядели аналогично радиолокационным изображениям спутника, полученным зондом "Кассини".

Титан – единственное место в Солнечной системе помимо Земли, где присутствует активная гидрологическая система, включающая дождь, реки, озера и моря,

– рассказывают ученые.

Используя оригинальный метод, ученые смогли лучше интерпретировать то, что они видели на изображение с Титана, ведь могли сравнивать это с аналогичными изображениями с Земли. Построение карты речной системы значительно улучшит понимание учеными эволюционных геологических процессов на поверхности и распределение речной системы. Также это значительно поможет будущей миссии NASA Dragonfly, которая должна будет сесть на поверхность и не повредить ценную аппаратуру.