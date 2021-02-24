Международная группа астрономов опубликовала карту неба, на которой изображены более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Карта стала наиболее детальной в области так называемых низких радиочастот.

Астрономы использовали 52 станции с антеннами LOFAR, разбросанные по девяти европейским странам. Они фиксировали радиоизлучение, которое испускается материей, располагающейся при приближении к черной дыре.

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Руководитель исследования Франческо де Гасперини из Гамбургского университета отмечает, что карта стала результатом многолетней работы с "невероятно сложными" данными. Исследователям пришлось разработать новые методы преобразования радиосигналов в изображение неба.

Наблюдения в диапазоне длинных радиоволн осложняются ионосферой Земли. Этот слой свободных электронов работает как мутная линза. Соавтор работы Рейнаут ван Веер из Лейденской обсерватории объяснил, что это похоже на то, когда вы пытаетесь увидеть мир, окунувшись в бассейн.

Карта сверхмассивных черных дыр

Новая карта была создана путем объединения 256 часов наблюдений за северным небом. Исследователи развернули суперкомпьютеры с новыми алгоритмами, которые корректируют воздействие ионосферы каждые четыре секунды.

Карта покрывает 4% северной половины неба. Астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небо.



Карта сверхмассивных черных дыр / Фото Universiteit Leiden

Кстати, в феврале астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили в центре шарового скопления NGC 6397 концентрацию небольших черных дыр. Изначально предполагалось, что в этом шаровом скоплении находится черная дыра промежуточной массы. По словам астрономов, это открытие может подтверждать, что слияния черных дыр в шаровых скоплениях могут быть источником гравитационных волн, которые колеблются в пространстве-времени.