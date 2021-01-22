Титан – самый большой из спутников Сатурна и одно из самых интересных мест во всей Солнечной системе. Если не считать Землю, это единственное известное небесное тело, на котором происходит круговорот жидкости.

Анализ данных зонда Cassini показал, что глубина центральной части моря Кракена может достигать 300 метров. Однако из-за низкой температуры роль воды там играют легкие углеводороды, метан и этан, образующие реки и моря, которые испаряются облаками и падают дождем. Об этом исследователи пишут в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research.

Интересно На Марсе обнаружили следы множества ледниковых периодов

Что выяснили ученые

Американский зонд Cassini в 2004–2017 годах работал возле Сатурна, в том числе и исследовал его спутник Титан поблизости. Бортовой радар позволил заглянуть сквозь плотную, непроницаемую для обычных инструментов атмосферу. Ему действительно открылся весьма "земной" ландшафт с речными руслами, озерами и островами. Эта работа позволила получить первые карты поверхности Титана и даже промерить глубину его "углеводоемов". Однако до сих пор в этих данных не хватало одной ключевой детали.

Была установлена глубина и состав всех морей Титана, за исключением крупнейшего моря Кракена, которое не только называется впечатляюще, но и содержит до 80 процентов всей жидкости на поверхности спутника,

– говорит Валерио Поггиали из Корнельского университета.

Поггиали с коллегами обратился к данным, которые собрал зонд Cassini в 2014 году, когда провел измерения в трех участках моря Кракена. Тогда радарные наблюдения показали, что в районе залива Синус глубина достигает 85 метров. Жидкость там на 70 процентов состоит из метана, на 14 процентов – из этана, а еще на 16 процентов – из жидкого азота.

Однако в центральной части моря Кракена достичь дна так и не удалось: или оно находится слишком глубоко, или состав жидкости там другой, и она поглощает слишком много радиоволн, не позволяя уловить отраженный от дна сигнал. Второй вариант маловероятен, поскольку жидкость в море постоянно перемешивается, поэтому авторы работы склоняются к первому варианту.

Расчеты показывают, что в этом случае глубина центральных районов моря Кракена составляет не менее 100 метров, а на отдельных участках может доходить до 300 метров. Эти данные несут особую ценность для NASA, где сейчас проектируют беспилотный подводный аппарат для работы на Титане. Теоретически миссия может стартовать примерно в 2040 году.