Астрономы обнаружили загадочный источник радиосигналов в спиральной галактике NGC 2082

Во время исследований радиотелескопами спиральной галактики NGC 2082 астрономы обнаружили там новый источник радиоизлучения, природа которого до сих пор остается загадкой. Сейчас учёные полагают, что это может быть фоновая радиогалактика или квазар.

Группа астрономов во главе с Джоэлом Бальзаном из Университета Западного Сиднея в Австралии сообщила об обнаружении нового радиоисточника J054149.24–641813.7, природа которого пока неясна.

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Открытие было сделано в ходе радиообзора спиральной галактики NGC 2082, расположенной в 60 миллионах световых лет от Земли, с помощью радиотелескопов ASKAP, ATCA и телескопа Паркса в диапазоне частот от 888 до 9000 мегагерц. Ученые использовали данные наблюдений за галактикой космического телескопа Хабл.

Яркий и компактный радиоисточник неизвестного происхождения J054149.24–641813.7 располагается примерно в 20 угловых секундах от центра галактики и характеризуется плоским спектральным индексом радиоизлучения, что не похоже на остаток сверхновой или радиопульсар, хотя версия туманности пульсарного ветра вы исключается.



Изображение галактики NGC 2082, полученное "Габблом" / JC F Balzan и др. /aXiv, 2022

Излучение от источника может иметь тепловую природу и характеризуется малой линейной поляризацией, при этом J054149.24–641813.7 на два порядка менее ярко, чем радиоисточники, связанные с быстрыми повторяющимися радиовсплесками.

Что это может быть

Сейчас наиболее правдоподобной гипотезой, объясняющей природу J054149.24–641813.7, является фоновый источник радиоизлучения как квазар, радиогалактика или активное галактическое ядро. Однако необходимы новые данные наблюдений, чтобы подтвердить или опровергнуть эту идею.

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Напомним, что недавно ученые получили странные сигналы от зонда "Вояджер-1", который сейчас находится на расстоянии более 23 миллиардов километров от Земли. Показания системы артикуляции и управления ориентацией зонда (AACS) не совсем точно отражают то, что происходит на борту.

Команда пристально смотрит за сигналом. Пока природа проблемы не будет лучше понятна, команда не может предсказать, повлияет ли это на то, как долго космический корабль может собирать и передавать научные данные.