Астрономы обнаружили скопление "мертвых" галактик в ранней Вселенной

Как звезды объединяются в скопление, так и галактики формируют гигантские кластеры. Наблюдая за ними, ученые исследуют эволюцию этих массивных образований. И недавно было сделано удивительное открытие.

Его осуществила международная научная группа. Речь идет о скоплении галактик в ранней Вселенной под названием MAGAZ3NE J095924+022537. Удивителен этот протокластер потому, что галактики в нем "мертвые" – в них прекратились процессы звездообразования.

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Скопление галактик Abell 370 / Фото NASA

Подробнее о "мертвых" галактиках протокластера

Скорость света составляет примерно 300 тысяч километров в секунду, поэтому, глядя на дальние объекты, мы созерцаем прошлое. Так ученые наблюдали протокластер галактик MAGAZ3NE J095924+022537, расположенный на расстоянии около 11,8 миллиарда световых лет от нас. Астрономы видели галактики такими, какими они были вскоре после Большого взрыва. Всего скопление содержит как минимум 38 объектов.

Все протоскопления, открытые в ранней Вселенной до сих пор, характеризовались активными процессами звездообразования в галактиках. Конечно, со временем материал для рождения светил, холодный межзвездный газ закончится и галактики "умрут". Нет, конечно, они продолжат существовать, но новые звезды уже не будут образовываться и со временем все исчезнут, превратившись в компактные объекты – белые карлики, черные дыры, нейтронные звезды. Правда, на это понадобится не одна сотня миллионов лет, если вспомнить о красных карликах, которые "живут" триллионы лет.

В этом и заключается диковинка MAGAZ3NE J095924+022537 – хотя галактики там молодые, но звезды в них уже не рождаются. Астрономы пока не могут дать уверенный ответ, почему большинство галактик в протокластере прекратили образовывать звезды всего через 2 миллиарда лет после зарождения Вселенной.