Астрономы обнаружили самый удаленный квазар с мощным радиоизлучением
Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщила о том, что астрономам удалось обнаружить и детально изучить наиболее удаленный из всех известных на сегодня источников радиоизлучения – квазар, получивший обозначение P172 + 18.
Источник:24 канал
Квазар P172+ 18 расположен на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от нас. Объект удалось обнаружить с помощью Очень Большого телескопа Европейской Южной обсерватории (VLT ESO).
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Квазар создает мощное излучение в радиодиапазоне. Энергию дает черная дыра с массой около 300 миллионов солнечных масс, чтопоглощает газ в огромных количествах.
Зона расположения квазара P172+ 18 / Фото ESO
Мы видим его таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял всего примерно 780 миллионов лет. Хотя открыто и более далекие квазары, на этот раз впервые астрономы сумели получить явные свидетельства существования радио-джетов в квазаре на таком раннем этапе истории Вселенной,
– говорится в публикации.
Дальнейшее изучение объекта может дать астрономам важные сведения для понимания физики ранней Вселенной. В частности, изучение радио-громких квазаров может рассказать о том, как черные дыры в ранней Вселенной смогли так быстро после Большого взрыва успеть дорасти до сверхмассивных масштабов.
Что такое квазары?Это одни из самых ярких объектов в видимой Вселенной. Мощность их излучения может в десятки и сотни раз превышать суммарную мощность всех звезд галактики. Механизм излучения связан с сверхмассивными черными дырами: при взаимодействии черной дыры с окружающим газом выделяется огромная энергия.
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