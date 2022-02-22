Астрономы обнаружили рекордную пару коричневых карликов: чем они выдающиеся

Коричневые карлики – это своеобразное промежуточное звено между планетами и звездами. Эти объекты относительно маленькие, плотные и холодные, а потому их довольно трудно обнаружить. Но даже здесь бывают рекордсмены.

Из-за своего небольшого размера и массы гравитационно связанные коричневые карлики в двойных (бинарных) системах располагаются недалеко друг от друга. Так считали раньше, ведь астрономы открыли своеобразных рекордсменов: два коричневых карлика в двойной системе, которые удалены очень далеко друг от друга.

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Две фотографии двойной системы коричневых карликов / Фото The Astrophysical Journal Letters

Разделенная пара коричневых карликов

Из-за относительно малой массы гравитационная сила между парой коричневых карликов ниже, чем между парой звезд. Поэтому вероятность распада таких бинарных систем, которые состоят из двух коричневых карликов намного выше. Но в системе CWISE J014611.20-050850. 0 AB это правило "не действует", ведь два объекта удалены друг от друга на около 19 миллиардов 312 миллионов 128 тысяч километров. Это составляет примерно 129 астрономических единиц.

Максимальное расстояние от Солнца до Земли составляет 1,01 астрономическую единицу. Максимальное расстояние от Солнца до Плутона составляет 49 астрономических единиц. Аппарат "Вояджер-2" удалился от Солнца за более 44 года на 129,4 астрономические единицы. Зонд "Вояджер-1" отдалился от Солнца более 44 лет на 155,5 астрономические единицы.

Как правило, такие маломассивные бинарные системы с большими расстояниями между объектами разваливаются еще на начальных этапах формирования. Например, двойные системы коричневых карликов, в которых между компонентами имеется расстояние хотя бы несколько десятков астрономических единиц – это уже большая редкость. Поэтому система CWISE J014611.20-050850. 0 AB, которая расположена в 130,4 световых года от Солнца, и отличается, ведь почему-то не развалилась на отдельные компоненты.

Пока нет четкого понимания, как же открытые коричневые карлики удерживаются в таком гравитационном равновесии. Дальнейшие исследования должны дать больше ясности в этом отношении. Но однозначно это открытие говорит о том, что в нашей Галактике есть еще много загадочных вещей, которые ждут открытия.