Американским астрофизикам из Университета штата Аризона удалось обнаружить квазар, который получил название J0313-1806 и это был самый далекий и трудный объект этого типа. Он находится в том же состоянии, в котором находился, когда Вселенной было 670 миллионов лет.

О находке сообщили американские ученые. Результаты их исследования будут опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, сообщает 24 канал.

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О чем речь

В астрономии квазарами принято называть очень яркие источники радиоизлучения. Ученые считают, что они представляют собой активные ядра галактик на ранних этапах развития. В центре такой галактики располагается сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает вещество, из-за чего вокруг нее формируется яркий диск, состоящий из вещества, которое вращается.

По мнению астрономов, наиболее древние черные дыры появлялись внутри регионов Вселенной, плотность материи в которых была достаточно высока для формирования внутри галактик так называемых черных дыр промежуточной массы объектов, которые в десятки тысяч раз тяжелее солнца.

Детали исследования

Американские ученые, работавшие под руководством астрофизика Фейге Вана, сумели обнаружить древнейший на данный момент пример такой галактики. Она была найдена в созвездии Эридана, а в ее центре находится сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 300 раз больше массы черной дыры, расположенной в центре нашего Млечного Пути, отмечает CNET.

По оценкам астрономов, сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики поглощает в год объем материи, который можно сравнить с 25 массами Солнца. Стоит отметить, что объект J0313-1806 примерно в два раза больше и на 20 миллионов лет старше квазара ULAS J1342 + 0928, который находится в созвездии Волопаса и ранее считался самым древним подобным объектом.

Ученые рассчитывают на то, что дальнейшее наблюдение за квазаром J0313-1806 поможет понять, каким образом выбросы сверхмассивной черной дыры в центре влияют на ее эволюцию и процесс ионизации Вселенной в первые эпохи его жизни после Большого взрыва. Понимание этого поможет прояснить историю эволюции Млечного Пути и его светил.