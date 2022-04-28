Астрономы обнаружили пылевой след кометы в виде песочных часов

Исследователи из Финляндии и Канады обнаружили необычную форму пылевого следа кометы 17P/Holmes. Он выглядит как песочные часы. Частицы, что образовали след, выделились в результате мощнейшей из задокументированных вспышек комет.

Произошло это событие в октябре 2007 года. Рассмотреть необычную форму помогла модель с повышенной точностью вычислений. Описание этого следа опубликовали в одном из старейших и ведущих мировых научных изданий по астрономии и астрофизике Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Настоящие наблюдения кометы астрономы проводили с помощью телескопов в Австралии и США. Первый этап наблюдений начался в феврале 2013 года и продолжался в 2014-2015 годах. Второй этап длился в течение года с сентября 2020 года.

С помощью наблюдений авторы статьи впервые установили, что совокупность орбит выброшенных вспышкой частиц кометы имеет форму песочных часов. В противоположных сторонах расположены участки схождения орбит, по которым движутся частицы (такие участки называются узлами).

Один, северный, узел располагается в точке вспышки кометы, другой, южный – по ту сторону Солнца. Самые большие орбиты – у мельчайших частиц, поэтому к узлам они приходят последними, частицы среднего и большого размера прибывают в узлы раньше.

Ученые продолжат изучение кометы 17P/Holmes, чтобы выявить причины периодического увеличения ее яркости, определить силу воздействия на частицы вторичных и сезонных факторов (например, негравитационное и нерегулярное давление солнечного света), а также возможность наблюдений в инфракрасном диапазоне волн. Кроме того, в планах дальнейших исследований – смоделировать первую вспышку кометы, что наблюдалась в 1892 году, и ее последствия.

Когда обнаружили комету

Комета 17P была открыта во время вспышки 6 ноября 1892 года английским астрономом Эдвином Холмсом. Другая мощная вспышка произошла 23-24 октября 2007 года и длилась около трех часов. Выброс частиц, последовавший за вспышкой, оказался самым большим из зафиксированных за все время астрономических наблюдений.

Благодаря многократному увеличению размеров поверхности, что отражает солнечный свет, яркость кометы увеличилась в один миллион раз. Комета на время стала самым заметным для землян объектом на небесной сфере.