Международная команда астрономов обнаружила признаки потенциально обитаемой планеты в системе Альфа Центавра, расположенной на расстоянии 4,37 световых года от нас. Если данные подтвердятся, это будет означать, что экзопланета, на которой может зародиться жизнь, находится совсем рядом с нами, в соседней звездной системе, и вращается вокруг солнца, похожего на наше.

Чем особенна система Альфа Центавра

Альфа Центавра – ближайшая к Солнечной система, состоящая из трех звезд. Есть Альфа Центавра А и В, похожие на Солнце, и Проксима Центавра, красный карлик, который еще ближе к нам, на расстоянии 4,24 световых года. Вокруг последней вращаются две планеты, одна из которых (Проксима b) – похожа на Землю и находится в зоне обитаемости, то есть там в принципе может быть жидкая вода.

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Других пригодных для жизни экзопланет в системе до сих пор обнаружено не было, отчасти потому, что эти звезды светят слишком ярко, чтобы можно было заметить любые планетарные объекты. Однако группа астрономов, которая работала с очень большим телескопом в Чили, обнаружила яркий инфракрасный сигнал с обитаемой зоны Альфы Центавра А.

Как ученые получили сигнал и о какой жизни говорится

Сигнал был получен проектом NEAR, который поддерживают Европейская южная обсерватория и организация Breakthrough Watch. Участники проекта смогли рассмотреть ИК-сигнатуры планетарных объектов в отраженном свете звезды, проанализировав 100 часов данных.

Планета, о которой идет речь, пока не получила название, и ее существование не подтверждено. Судя по сигналу, она размером с Нептун, то есть это теплый газовый гигант, который в 5 – 7 раз больше Земли. Если там есть жизнь, то, скорее всего, это микробы в облаках.

Впрочем, сигнал может быть вызван и рядом других причин, например, раскаленной космической пылью, каким-то объектом, скрытом на заднем фоне, или блуждающими фотонами.

Подтвердить наличие планеты не должно быть слишком сложно – астрономы просто должны проследить, совпадает ли местоположение объекта с предполагаемой орбитой. Но пока не понятно, когда такое исследование произойдет.