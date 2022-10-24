Что интересно, планета TOI-3757b тоже изрядно поджарена, поскольку она плотно оборачиваясь вокруг соседней звезды – красного карлика. Красные карлики – это небольшие звезды, в ядре которых все еще происходят реакции ядерного синтеза. Они приобретают выразительный красный цвет из-за относительно низкой температуры поверхности по сравнению с другими звездами, такими как наше Солнце.

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Однако, из-за того, насколько изменчива их поверхность, формирование газовой планеты на орбите красного карлика является необычным событием, поскольку разрушительные явления, такие как солнечные вспышки, могут легко уничтожить атмосферу планеты.

Традиционно считалось, что гигантские планеты вокруг красных карликовых звезд образуются с большим трудом. До сих пор это рассматривалось только с небольшими выборками из доплеровских исследований, которые, как правило, находили гигантские планеты дальше этих красных карликовых звезд.

– сказал ведущий автор исследования Шубхам Канодиа, научный сотрудник Института науки Карнеги, в пресс-релизе.

Загадочное происхождение зефирной планеты

Канодиа и его команда имеют несколько идей о том, как образовалась эта планета. Они считают, что меньшее содержание тяжелых элементов в звезде может указывать на то, что ядро могло формироваться медленнее, задерживая соединения газа в новорожденной звезде и, следовательно, снижая его плотность в долгосрочной перспективе.

Но это также может быть следствием неустойчивой орбиты. Астрономы считают, что орбита газового гиганта несколько эллиптическая. Это означает, что в определенные моменты она пролетает слишком близко к своему Солнцу, из-за чего перегревается и расширяется, напоминая при этом подгоревший зефир.

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В действие вступает Джеймс Уэбб

Для дальнейших наблюдений астрономы надеются, что им удастся направить космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба на разреженную планету и другие подобные экзопланеты.

Ученые планируют найти больше таких систем с гигантскими планетами, которые когда-то считались редкими вокруг красных карликов, и понять, как формируются такие космические тела.