Вокруг красного карлика Глизе 1132 вращается экзопланета GJ 1132 b, похожая на Землю, но с некоторыми существенными отличиями. С помощью телескопа Hubble ученые обнаружили, что когда-то ее атмосферу уничтожила радиация звезды. Но потом, в результате вулканической активности, планета смогла сформировать новую атмосферу, состоящую из смеси водорода, метана и синильной кислоты.

Расположенная на расстоянии 41 светового года от Земли, GJ 1132 b очень похожа на нее. У обеих планет одинаковые плотность, размер и возраст. Обе начинали с водородной атмосферы, и обе были раскаленными, прежде чем остыть. По мнению ученых, у них даже похожее атмосферное давление на поверхности.

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Особенности экзопланеты GJ 1132 b

Астрономы установили, что планета GJ 1132 b образовалась как газовый мир с плотной атмосферой из водорода и диаметром в несколько раз больше, чем у Земли (класс субнептунов). Однако она быстро потеряла свой первоначальный водород и гелий из-за активного излучения раскаленной молодой звезды. За короткое время от планеты осталось лишь ядро размером с Землю. Тогда и началось самое интересное.

К удивлению астрономов, Hubble показал им "вторую" атмосферу, которая сформировалась позже. Непосредственные наблюдения и компьютерное моделирование позволили прийти к выводу, что атмосфера сейчас состоит из молекулярного водорода, синильной кислоты, метана, а также содержит аэрозоли, в основе которых – углеводороды, напоминающие земной смог.

Как планета смогла восстановить атмосферу

Ученые предположили, что водород из первичной атмосферы планеты растворился в расплавленной магме мантии, а теперь постепенно выделяется в результате вулканических процессов и формирует новую атмосферу.

Для поддержания вулканических процессов мантия должна оставаться достаточно горячей и жидкой. В данном случае это стало возможно благодаря приливному разогреву – феномену, который происходит в результате трения, когда энергия вращения планеты перераспределяется в виде тепла внутри нее.

Открытие может иметь важное значение для поиска других экзопланет, считают ученые.

Сколько других экзопланет начинали не как планеты земного типа? Некоторые могли изначально быть субнептунами, и стали земными в результате механизма испарения первоначальной атмосферы. Этот процесс происходит рано в жизни планеты, когда звезда горячая. Затем звезда охлаждается, а планета остается, где была. Итак, у вас есть механизм испарения атмосферы в первые 100 миллионов лет, а затем успокаивается. Но если можно регенерировать атмосферу, вероятно, ее можно сохранить,

– объяснил ведущий исследователь Марк Свен.