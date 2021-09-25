Астрономы обнаружили облака на экзопланете

Облаками на Земле никого не удивишь. Любители могут увидеть облака даже на планетах Солнечной системы: взяв телескоп, можно увидеть облака на Юпитере и Венере, ведь кроме них там больше ничего не видно. Умелые фотографы фиксировали облака даже на Марсе. Но вот обнаружить облака на далекой экзопланете – это задача весьма нетривиальная.

Обнаружить облака и измерить их высоту удалось международной группе астрономов. Для достижения цели ученые объединили наблюдения космического телескопа Hubble и данные из спектрографа ESPRESSO, который установлен на очень большом телескопе (Very Large Telescope, VLT). Это обеспечило наличие беспрецедентных данных про верхние слои далекой экзопланеты WASP-127b, которая расположена на расстоянии 525 световых лет от Солнца.

Читайте по теме Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю

Сравнение размеров Земли и WASP-127b / Фото NASA

Облака за 525 световых лет от Земли

Экзопланета WASP-127b вращается вокруг звезды G-класса WASP-127. Экзопланета является газовым гигантом из класса "горячих Сатурнов".

Открыли WASP-127b 2016 году с помощью транзитного метода обнаружения.

Масса объекта эквивалентна 0,1647 массы Юпитера.

Однако радиус больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы и составляет 1,3 радиуса Юпитера.

Планета движется по орбите, которая удалена от звезды WASP-127 на около 7 миллионов 240 тысяч километров. Это равняется 0,0484 астрономической единице.

Один оборот вокруг звезды WASP-127b делает за 4,2 дня.

Астрономы наблюдали, как экзопланета проходит перед звездой, чтобы получить больше информации.

Интересно Открыта ближайшая к Земле экзопланета, которую обнаружили прямым наблюдением

Был обнаружен натрий, но на гораздо меньшей высоте, чем ожидалось.

В инфракрасном диапазоне были сильные сигналы водяного пара, но в видимом диапазоне сигналы отсутствовали. Это означает, что водяной пар на более низких уровнях экранируется облаками, непрозрачными в видимом диапазоне длин волн, но прозрачными в инфракрасном. Состав этих облаков пока установить не удалось.

Чтобы узнать эту информацию, ученые наблюдали за двумя транзитами планеты по диску звезды. Ученые считают, что облака, которые экранируют сигнал водяного пара, расположены на высотах с атмосферным давлением около от 0,3 до 0,5 миллибаров.