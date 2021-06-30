Сверхновую 2018zd обнаружили в созвездии Жирафа в 2018 году, примерно через 3 часа после взрыва. Она находится относительно близко к Земле – на расстоянии около 31 миллионов световых лет в галактике NGC2146.

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Как обнаружили объект

Сначала исследователи предположили, что объект относится к сверхновым второго типа. Но на архивных снимках, сделанных телескопами "Хаббл" и "Спитцер" видно звезду-предшественника. Ее яркость и масса оказались намного меньше, чем у тел, которые порождают сверхновые второго типа.

Команда из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и обсерватории Лас-Камбрес собирала данные об объекте в течение следующих двух лет. А ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе провели спектральный анализ через два года после взрыва. Результат показал, что 2018zd принадлежит к новому типу – электронно-захватного сверхновой.

Кроме того, оказалось, что небесное тело подходит под шесть критериев, которые ученые определили для сверхновых этого типа еще в 1980 году:

У нее, очевидно, была звезда-прародитель типа SAGB.

Также наблюдались сильная потеря массы до становления сверхновой.

Необычный звездный химический спектр.

Слабый взрыв.

Небольшая радиоактивность.

Богатое нейтронами ядро.

Я очень рад, что, наконец, открыта сверхновая, которую мы с коллегами предвидели 40 лет назад. К тому же она в некотором роде связана с Крабовидной туманностью. Это замечательный случай сочетания наблюдений и теории,

– подытожил Кэнити Номото, который также принимал участие в исследовании.