Металлы в астрономии – это все химические элементы, кроме водорода и гелия. Поэтому металличность – это отношение содержания металлов в, например, звезде к содержанию водорода в ней и сравнение показателя с таким же показателем Солнца. Меньшее содержание металлов может означать, что это очень древняя звезда или структура.

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Звездный поток С-19: смотрите видео

"Примитивный" звездный поток

Ученые, использовав для наблюдения обсерваторию Gemini, смогли обнаружить новый звездный поток – скопление звезд, которые растянуты вдоль гигантской окологалактической орбиты. Вероятно, причиной образования звездных потоков является разрушение шаровидных звездных скоплений или карликовых галактик.

Новоявленный поток C-19 удаляется от центра Млечного пути на расстояние 90 тысяч световых лет (апогей). Ближайшая точка орбиты потока (перицентр) расположена на расстоянии 20 тысяч световых лет от центра Галактики. Вероятно, что С-19 пересекает один из рукавов Млечного пути. Ученые предполагают, что этот звездный поток является остатком шарообразного звездного скопления.

Ранее считалось, что шаровидные звездные скопления обладают металличностью (Z), которая составляет не менее 0,2%. Однако С–19 демонстрирует другой показатель – 0,05%. Это самый низкий показатель содержания металлов в любой звездной структуре Галактики, которая когда-либо наблюдалась.

Такие данные свидетельствуют, что материнское звездное скопление С-19 зародилось невероятно давно – во времена, когда, вероятно, формировался сам Млечный путь. Позже оно было разрушено и превратилось в звездный поток, где процесс звездообразования прекратился. Поэтому С-19 состоит из фактически реликтовых звезд, а потому это открытие предоставляет ученым возможность подробнее исследовать эволюцию звезд, звездных скоплений, потоков и галактик.