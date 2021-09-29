Астрономы обнаружили массивную суперземлю, где год длится меньше, чем сутки на Земле

Ученые подтвердили открытие двух новых экзопланет с ультракоротким орбитальным периодом. Обе экзопланеты относятся к классу суперземель, причем одна из них стала одним из крупнейших и самых массивных космических тел среди экзопланет, год на которой длится меньше земных суток.

Об открытии двух экзопланет TOI-1685b и TOI-1634b с ультракоротким периодом сообщила группа астрономов во главе с Теруюки Хирано из Национальной астрономической обсерватории Японии.

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Сначала они были найдены транзитным методом с помощью космического телескопа TESS в 2019 году, но впоследствии за экзопланетами наблюдали несколько наземных телескопов, в том числе телескопы:

Кека;

"Субару";

и "Джемини-Север".

Обе экзопланеты расположены в звездных системах в созвездии Персея на расстояниях в 114 и 122 световых года от Солнца, они вращаются вокруг красных карликов массой 0,45 – 0,46 массы Солнца и радиусом 0,45 – 0,46 радиуса Солнца.

Характеристики экзопланет

Масса и радиус TOI-1634b составила 10,14 массы Земли и 1,749 радиуса Земли, а TOI-1685b – 3,43 масс Земли и 1,459 радиуса Земли соответственно. Обе экзопланеты были отнесены к категории суперземель и обладают средней плотностью, соответствующей внутреннему складу Земли, что типично для небольших планет с ультракоротким периодом.

Год на TOI-1634b длится, а на TOI-1685b –

Свойства TOI-1634b делают ее одной из крупнейших и мощнейших экзопланет с ультракоротким периодом, которая может помочь определить предельный размер ядер скалистых экзопланет, а также проверить модели формирования планет с ультракоротким периодом.

Обе планеты внесены в список наиболее подходящих целей для будущих спектроскопических исследований их возможных атмосфер, в том числе с помощью телескопа "Джеймс Уэбб".

Чем особые экзопланеты с ультракороткими периодами

К экзопланетам с ультракоротким периодом относят планеты, орбитальный период которых составляет менее одних земных суток.

Орбитальный период

Это время, за которое небесное тело совершает полный оборот вокруг внешнего центра тяжести, или вокруг общего с другим небесным телом центра масс.

Обычно это объекты с радиусом менее двух радиусов Земли, сегодня известно более ста таких планет, они часто встречаются в многопланетных системах.

Считается, что частота их появления может быть связана со спектральным типом звезды-хозяина, в частности в красных карликов типа М их находят гораздо чаще, чем в желто-белых карликов типа F.

Происхождение таких тел остается предметом споров, чаще всего предлагаются сценарии миграции планет по системе, а не их первоначальное формирование вблизи звезды. Чтобы подтвердить, опровергнуть или уточнить существующие модели, ученым необходимы новые случаи наблюдений экзопланет с ультракороткими периодами, где с большой точностью определены массы и радиусы объектов.