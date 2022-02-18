В центре многих галактик находится сверхмассивная черная дыра, которая поглощает окружающее вещество, которое активно излучает энергию в разных диапазонах – это называется "активное ядро галактики". Но иногда такая черная дыра становится причиной образования двух противоположно направленных потоков вещества – джетов. Они, также излучая, увеличивают размеры галактики в радиодиапазоне. Это и есть так называемая радиогалактика и ученые отыскали самую большую из всех известных.

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Так выглядит изображение радиогалактики / Фото Sci Tech Daily

Подробнее об открытии

Ученые обнаружили на небе радио галактику, которая растянулась минимум на 16 миллионов световых лет. Объект получил название Алкионей в честь сына Урана. Для сравнения: расстояние до галактики Андромеда составляет около 2,5 миллионов световых лет. Открытие стало возможным благодаря использованию низкочастотного радиоинтерферометра LOFAR.

Сама же галактика, которую мы видим в виде радиогалактики, удалена от нас на 3 миллиарда световых лет – на таком расстоянии размеры радиогалактики сопоставимы с размерами полной Луны. Казалось бы, что 3 миллиарда световых лет – это не так и много, а потому мы должны были раньше открыть этот источник излучения. Но, говорят ученые, дело здесь в том, что джеты излучают довольно слабо и поэтому до сих пор оставались незамеченными.



Крупнейшая известная радиогалактика Алкионей / Фото Arxiv.org

Так что позволило Алкионею вырасти до таких рекордных размеров?

Сначала астрономы предположили, что все из-за очень массивной черной дыры, которая поглощает вещество звездного скопления.

Также была мысль о чрезвычайно мощных джетах.

Ученые были удивлены, когда обнаружили, что самая большая известная радио галактика не отличается ничем, кроме размеров: ни дополнительного источника "пищи" для черной дыры, ни сверхмощных джетов. Поэтому пока исследователи не знают, что стало причиной разрастания до феноменальных размеров. Поэтому теперь внимание радиоастрономов будет концентрироваться на окружении объекта – возможно, там кроется разгадка.