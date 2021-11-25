Коричневые карлики – это объекты, расположенные посредине между планетами и звездами. Они значительно массивнее Юпитера, но в то же время недостаточно массивны, чтобы начать сжигать водород и превратиться в звезду. Из-за этого их совсем тяжело найти и открыты коричневые карлики были лишь в 90-х годах XX века. Литий же является невероятно ценным ресурсом, который применяется повсеместно в электронике и других отраслях.

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Динамические и термоядренные массы в двойных системах коричневых карликов: смотреть видео

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Проведя расчеты, ученые предположили, что в двойных системах один компонент должен иметь массу, позволяющую ему сжигать литий. А вот второй компаньон должен иметь массу, которая недостаточна для этого, поэтому там литий бы накапливался. Астрономы начали искать такие объекты, которые содержали бы редкий химический элемент.

Наблюдения с помощью спектрографов велись за двумя двойными системами коричневых карликов. В одной из них оказался коричневый карлик Reid 1B, возраст которого составляет около 1,1 миллиарда лет. Масса объекта равняется 44 массам Юпитера, а лития, как показали наблюдения, там в 13 тысяч раз больше, чем на Земле.

Мы следовали за следом лития в коричневых карликах в течение трех десятилетий. Наконец, мы смогли точно определить предел массы между его сохранением и разрушением и сравнить это с теоретическими моделями,

– рассказывает автор статьи Эдуардо Лоренцо.

Часть лития образовалась еще 13,8 миллиарда лет назад, во время образования самой Вселенной. С тех пор его количество увеличивается благодаря "взрывному нуклеосинтезу" – то есть при взрывах звезд с малой массой. У коричневых карликах он способен накапливаться, а вот на Земле его относительно мало, хотя существует высокий спрос на этот химический элемент. Он нужен, к примеру, для литий-ионных батарей. Что ж, учитывая, что до Reid 1B "всего-навсего" 16,9 световых лет, нужно лишь придумать, как туда добраться и научиться добывать литий в условиях мощной гравитации.