Астрономы обнаружили в космосе гигантскую пустоту

Всем известно понятие "войд". Это фактически пустота в межгалактическом пространстве, в которой концентрация молекул в несколько раз меньше среднего значения. Но мало кто знает, что своеобразные войды существуют не только в межгалактическом пространстве, но и в середине галактик. Именно такую пустоту обнаружили астрономы.

В молекулярных облаках Персея и Тельца образуются новые звезды. Прямо посреди звездных яслей, среди скопления звезд, газа и пыли существует гигантская пустота. Ученые говорят, что она образовалась около 10 миллионов лет назад. Ее размер – 500 световых лет.

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Межзвездная пустота: смотреть видео

Подробнее о пустыне Персея-Тельца

Обнаружив пустоту, ученые сразу предположили, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми объектами.

Вероятнее всего они "были образованы" этой пустотой.

У нас есть две теории: либо одна сверхновая взорвалась в ядре этого облака и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы называем сегодня "молекулярными облаками Персея и Тельца". Или же имела место быть серия взрывов сверхновых, продолжавшаяся в течение миллионов лет,

– рассказывает ведущий автор исследования Shmuel Bialy.

Характерно, что вокруг сферической пустоты бурлит "жизнь" – в молекулярных облаках "рождаются" десятки звезд.

Теория о взрыве сверхновых предполагает, что в пределах пустоты должен быть расположен компактный объект: белый карлик, пульсар, или черная дыра.

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Обнаружение пустоты

Пустота была обнаружена благодаря космическому телескопу Европейского космического агентства (ESA) Gaia.

Телескоп работает в видимом спектре, собирая информацию о зрении и расстоянии до них. Благодаря этим данным удалось составить 3D-карту области молекулярного облака Персея-Тельца.