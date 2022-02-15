Астрономы обнаружили интересную звездную систему с неравномерным распределением вещества

Во Вселенной существует множество двойных звездных систем. Иногда взаимодействие между компаньонами имеет довольно интересный характер: например, одна звезда может пожирать другую. Но ученые обнаружили еще более интересную систему.

Благодаря данным из космического телескупа TESS и Юннаньской астрономической обсерватории ученые получили длинную кривую блеска у двойной системы V Sge, которая состоит из белого карлика и звезды-компаньона. Оказалось, что этот источник рентгеновского излучения удивительно интересен, ведь кривая блеска имеет необычную вариативность.

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Чем интересна система V Sge

Система V Sge состоит из компактного белого карлика и более массивной звезды-компаньона, вещество которой поглощает белый карлик. Ученые наблюдали за системой, чтобы уточнить параметры массообмена и исследовать подробнее эволюцию таких интересных объектов и их орбит.

Именно такие двойные системы становятся сверхновыми типа Ia. Взрыв происходит тогда, когда белый карлик накапливает достаточно вещества и приобретает максимальную возможную для себя массу – это называется пределом Чандрасекара. Белый карлик в системе V Sge достигнет границы Чандрасекара примерно за миллион лет.

Именно во время обработки данных обсерваторий астрономы обнаружили интересные и неравномерные провалы на кривой блеска системы. Проанализировав информацию, ученые пришли к выводу, что систему может окружать облако неравномерно распределенного в пространстве вещества. Это межзвездное газовое облако, или это вещество, которое потеряла сама система из двух тел – точно неизвестно. Однако именно данное вещество несет ответственность за увеличение и уменьшение яркости во время движения светил по орбите.