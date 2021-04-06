Скопления галактик – крупнейшие и массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной, которые имеют массы примерно 1014-1015 масс Солнца, размерами в несколько мегапарсеков и содержат в себе несколько сотен или тысяч галактик.

Интересно Красивое фото спиральной галактики Messier 61

Чтобы понять, как подобные системы формировались и эволюционировали во Вселенной, а также оценить их пространственное распределение, ученые ищут новые скопления, проводя обзоры неба в оптическом или рентгеновском диапазонах волн.

Изменение подхода к обнаружению галактик

В 2010 году ученые открыли скопление Феникса, которое привело к пересмотру методик поиска скоплений галактик по данным рентгеновских осмотров, поскольку изначально его ошибочно идентифицировали как яркий точечный источник. Из-за того, что в большинстве рентгеновских осмотров объекты идентифицируются либо как точечный, либо как протяженный источник излучения, скопление, центральная галактика которого обладает ярким активным ядром, может быть определено не как скопление, а следовательно, целый ряд объектов мог быть упущен учеными из поля зрения.

Кроме того, повторный осмотр точечных кандидатов в скопление галактик позволяет заодно и изучить проблему охлаждающего потока в скоплениях, из-за которой наблюдается несоответствие между рентгеновским свечением скоплений и скоростью звездообразования в нем.

Открытие новых скоплений галактик

Группа астрономов во главе с Тавиватом Сомбунпаньякулом (Taweewat Somboonpanyakul) из Массачусетского технологического института опубликовала результаты поиска скоплений галактик в рамках обзора неба CHiPS (Clusters Hiding in Plain Sight), который проводился для объектов в диапазоне красного смещения 0,1-0,7.

В ходе осмотра ученые сначала искали на различных длинах волн ярких кандидатов в скопления, а затем подтверждали открытие путем поиска большой плотности галактик при заданном красном смещении с центром, совпадающим с источниками рентгеновского излучения. В работе использовались данные наблюдений в оптическом, инфракрасном, радио и рентгеновском диапазонах, полученные с помощью наземных и космических телескопов.

Астрономы обнаружили 11 кандидатов в скопления, которые включали в себя шесть повторных открытий уже известных скоплений с центральными галактиками со вспышками звездообразования, так и с активными ядрами, два случая ошибочной идентификации кандидатов, а также три ранее неизвестных, но интересных кандидата, из которых два были подтверждены на основе наблюдений рентгеновского телескопа "Чандра".

Ожидается, что дальнейшие наблюдения за этими объектами позволят подтвердить их природу и узнать свойства скоплений.