Галактика NGC 7727 находится на расстоянии около 89 миллионов световых лет от нас. Она образовалась в процессе слияния двух меньших галактик около миллиарда лет назад. Объект включает в себя ближайшую к Земле пару сверхмассивных черных дыр (supermassive black hole, SMBH), которые когда-нибудь сольются в один компактный объект.

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Фотография, на которой изображена пара сверхмассивных черных дыр в галактике NGC 7727 / Фото ESO

Сверхмассивные черные дыры в галактике NGC 7727

Изображение двух сверхмассивных черных дыр удалось получить благодаря очень большому телескопу (Very Large Telescope, VLT), Чили. Интересно также и то, что оба компактных объекта – это пара SMBH с наименьшим обнаруженным расстоянием между обоими компонентами. Две черные дыры разделяют 1 600 световых лет и в будущем, примерно через 250 миллионов лет, они столкнутся, образовав новый массивный компактный объект.

Конечно, обе черные дыры не назывались бы сверхмассивными, если бы их массы были незначительными:

Масса одной чёрной дыры составляет 6,3 миллиона солнечных масс.

Масса второго объекта гораздо больше – 154 миллиона солнечных масс.

Обе SMBH расположены в центре плотных групп звезд. Звезды в этих группах захвачены мощной гравитацией черных дыр. Когда на смену современным телескопам придут более мощные аппараты, открытие подобных объектов станет происходить чаще. Кстати, в центре нашей Галактики тоже расположена сверхмассивная чёрная дыра, которая может оказаться совсем не чёрной дырой.