В отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины, США, опубликованном 4 ноября 2021 года, астрономы и астрофизики очертили свои главные эти. Это приоритетные задачи, которыми научная совместно будет заниматься следующее десятилетие. Одной из таких целей стал поиск инопланетной жизни на дальних экзопланетах и сопутствующие вопросы.

Интересное на сайте Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю



МКС вносит гигантский вклад в науку / Фото NASA Johnson Flickr

Приоритетные задачи астрономии

Одной из главных задач ученые Академии отмечают поиск внеземной жизни и характеризование землеобразных экзопланет. По всей вероятности, на некоторых таких планетах существуют условия, которые были бы комфортны даже для людей: приемлемые температуры, "безопасная" материнская звезда, соответствующая атмосфера и ее давление, приемлемая гравитация. Наши данные об экзопланетах становятся более точными, так как научные приборы постоянно улучшаются.

Не забыли специалисты Академий и о прикладных знаниях. Наряду с исследованием экзопланет предлагается сконцентрировать внимание на исследовании природы черных дыр и нейтронных звезд, что позволит лучше понять причины их образования. Этому следует следующая приоритетная задача – исследование процессов образования звезд и, соответственно, факторов образования галактик и их эволюции.

Отдельно в отчете указывается на недостаточность финансирования. Инвестирование в отрасль астрономических наук может показаться большим, однако, по сравнению с другими гражданскими отраслями (не говоря о военной области), это мизер. Увеличение финансирования позволило значительно улучшить качество исследований и их скорость. Кроме того, это позволит привлекать больше кадрового ресурса.