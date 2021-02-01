Астрономы нашли чрезвычайно странную планету, которая может существенно расширить наши познания о космосе. Команда Гарвардского и астрофизического центра Смитсоновского университета обнаружила газовый гигант WASP-62B на расстоянии 575 световых лет от нас.

Источник: Harvard

Планета обладает уникальными характеристиками. Например, год на ней длится всего 4,5 дня и на ней нет облаков. Это второй случай в истории, когда ученым удается найти безоблачную экзопланету. Этот феномен встречается чрезвычайно редко – не чаще, чем в 7% от всего числа экзопланет во Вселенной.

Интересно Известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС в первой частной миссии

Чем интересна планета

Астрофизики впервые заметили WASP-62B в 2012 году, но занялись вопросом изучения ее атмосферы только недавно. Спектроскопические данные с телескопа Хаббла показали наличие в спектре планеты большого количества натрия. Если бы планета имела облака, этот элемент был бы скрыт за ними.

Ученые надеются, что после запуска мощного космического телескопа Джеймса Вебба получат новые данные, необходимые для дальнейшего изучения планеты.

Особый интерес представляют сведения о количестве в диапазоне WASP-62b кремния. Они помогут понять, как формируются такие космические тела и чем они отличаются от своих покрытых облаками собратьев.